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Dispensado pelo Atlético-GO, Chiquinho assina com o Galo da Vila

Jogador não vinha sendo relacionado pela equipe goiana e, ao ser liberado, acertou seu retorno ao Atlético Itapemirim para a disputa do Capixabão e da Copa Verde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 14:49

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 14:49

Sem alarde, o Atlético Itapemirim anunciou mais um reforço para a temporada 2018. Trata-se do meia-atacante Chiquinho, que vestiu a camisa do Atlético-GO no início do ano e foi dispensado pelo técnico Cláudio Tecatti por não ter rendido o esperado. O jogador chega para a disputa do Campeonato Capixaba e da Copa Verde. Ele já se junta para treinar com o grupo alvinegro comandado por Zé Humberto.
Chiquinho deixa o Atlético-GO e assina com o Galo da Vila Crédito: Atlético-GO/Divulgação
Em 2017, Chiquinho, que tem 22 anos, se destacou vestindo a camisa do Doze no Capixabão do ano passado e foi contratado justamente pelo Galo da Vila meses depois para entrar em campo pela Copa Espírito Santo - fez 12 partidas e marcou quatro gols. Transferido para o time goiano no começo de 2018, não recebeu muitas oportunidades e agora acabou sendo repassado para o Atlético Itapemirim.

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