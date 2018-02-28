Dispensado pelo Atlético-GO, Chiquinho assina com o Galo da Vila

Sem alarde, o Atlético Itapemirim anunciou mais um reforço para a temporada 2018. Trata-se do meia-atacante Chiquinho, que vestiu a camisa do Atlético-GO no início do ano e foi dispensado pelo técnico Cláudio Tecatti por não ter rendido o esperado. O jogador chega para a disputa do Campeonato Capixaba e da Copa Verde. Ele já se junta para treinar com o grupo alvinegro comandado por Zé Humberto.