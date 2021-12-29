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futebol

Discípulo de Jesus trava negócio entre treinador e Atlético-MG

O português é alvo do time mineiro, mas ainda precisa "driblar" conselheiro do técnico para conseguir um acerto...

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 15:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2021 às 15:07
Atlético-MG e Jorge Jesus avançaram nas negociações para fecharem vínculo e o comandante desembarcar em Belo Horizonte. Existe, porém, ainda um problema em toda essa história.
O L! apurou que Jorge Jesus deseja contar com todos os membros de sua comissão técnica. E o negócio trava neste momento. Isso porque o Galo não quer abrir mão de contar com o preparador físico, Cristiano Nunes, profissional elogiado durante 2021 pela performance tida em seu elenco. Na comissão técnica de Jorge Jesus, existem profissionais ligados à área. O treinador quer trazer seu grupo completo. O Galo também quer manter. O Atlético-MG usou a seguinte estratégia até agora: disse a Jesus para ver o trabalho de Nunes antes de não querer contar com o profissional.
Uma nova rodada de negociações está prevista para as próximas horas. A reportagem apurou que o negócio está avançado e isso não deve ser problema para o martelo ser batido positivamente para os desejos alvinegros.
Crédito: JesussetornouaprimeiraopçãodoGaloparaolugardeCuca-(Foto:CátiaLuís/Benfica

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