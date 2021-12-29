Discípulo de Jesus trava negócio entre treinador e Atlético-MG

O L! apurou que Jorge Jesus deseja contar com todos os membros de sua comissão técnica. E o negócio trava neste momento. Isso porque o Galo não quer abrir mão de contar com o preparador físico, Cristiano Nunes, profissional elogiado durante 2021 pela performance tida em seu elenco. Na comissão técnica de Jorge Jesus, existem profissionais ligados à área. O treinador quer trazer seu grupo completo. O Galo também quer manter. O Atlético-MG usou a seguinte estratégia até agora: disse a Jesus para ver o trabalho de Nunes antes de não querer contar com o profissional.