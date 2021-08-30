Dirigentes do PSG querem a venda de Mbappé; Al-Khelaifi é obstáculo

Os dirigentes do Paris Saint-Germain querem a venda de Mbappé para o Real Madrid, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, é o principal obstáculo para que a negociação avance.O PSG recusou a segunda oferta realizada pela equipe merengue pela contratação do camisa sete e havia grande expectativa pela permanência do atleta na França. No entanto, o Real Madrid está pronto para aumentar a proposta pela chegada do craque.
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Neste momento, Mbappé está com a seleção francesa visando a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo a partir desta quarta-feira. No entanto, o atacante não participa da primeira atividade comandada pelo técnico Didier Deschamps, segundo o programa "El Chiringuito".
A janela de transferências se encerra na terça-feira e o Real Madrid deve seguir pressionando o PSG pela chegada do astro neste mercado. Nos bastidores do Santiago Bernabéu e na imprensa espanhola, o otimismo pela contratação de Mbappé segue crescendo.