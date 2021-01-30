Dirigentes do Bayern se encontram com agentes de Upamecano

Os dirigentes do Bayern de Munique tiveram um encontro com representantes de Upamecano, zagueiro do RB Leipzig, na última quinta-feira, revelou o “Bild”. O defensor é um dos principais nomes para reforçar os principais clubes do futebol europeu na próxima temporada e tem uma cláusula de rescisão de 38 milhões de libras (R$ 285,5 milhões).A reunião entre ambas as partes durou aproximadamente três horas e os bávaros possuem ótima relação com agentes da Sports360 que representa o Upamecano. Sule, zagueiro do Bayern, e Adrian Fien, emprestado ao PSV, também são clientes da mesma empresa. Dessa forma, os alemães saem na frente na disputa pelo defensor.