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futebol

Dirigentes do Bayern se encontram com agentes de Upamecano

Clube bávaro começa a costurar acordo para a chegada do zagueiro francês na próxima temporada. Defensor tem interesse de United, Chelsea, Liverpool e Real Madrid...

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 10:33

LanceNet

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Publicado em 

30 jan 2021 às 10:33
Crédito: AFP
Os dirigentes do Bayern de Munique tiveram um encontro com representantes de Upamecano, zagueiro do RB Leipzig, na última quinta-feira, revelou o “Bild”. O defensor é um dos principais nomes para reforçar os principais clubes do futebol europeu na próxima temporada e tem uma cláusula de rescisão de 38 milhões de libras (R$ 285,5 milhões).A reunião entre ambas as partes durou aproximadamente três horas e os bávaros possuem ótima relação com agentes da Sports360 que representa o Upamecano. Sule, zagueiro do Bayern, e Adrian Fien, emprestado ao PSV, também são clientes da mesma empresa. Dessa forma, os alemães saem na frente na disputa pelo defensor.
> Veja a tabela da Bundesliga
Além dos bávaros, o jovem de 22 anos também desperta muito interesse de clubes ingleses, como Manchester United, Chelsea e Liverpool, mas também está na lista do Real Madrid. No entanto, os alemães foram os únicos que demonstraram publicamente a vontade de contar com o francês na próxima campanha.

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