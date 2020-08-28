Dirigentes do Barça e entorno de Messi devem discutir questão do jogador nesta sexta ou sábado

O Barcelona pretende se reunir com o pai de Messi e representantes do jogador por uma conferência virtual para discutir a questão da saída do argentino, de acordo com diversos meio da imprensa catalã. A expectativa é que esta este encontro aconteça nesta sexta-feira ou no sábado e Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, se fará presente.Jorge Messi, pai do craque, se encontra em Rosário, na Argentina, mas os meios locais afirmam que ele deve ir para a Catalunha nos próximos dias e que poderia chegar domingo na Espanha. A posição do camisa 10 e seu entorno é de buscar uma saída amigável para não ter que resolver o problema na justiça.