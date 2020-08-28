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Dirigentes do Barça e entorno de Messi devem discutir questão do jogador nesta sexta ou sábado

Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, e Jorge Messi, pai do argentino, farão encontro virtual por conta do pedido do jogador para sair do clube neste mercado...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 12:55

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 12:55
Crédito: Futuro de Messi ainda segue incerto para próxima temporada (JOSEP LAGO / AFP
O Barcelona pretende se reunir com o pai de Messi e representantes do jogador por uma conferência virtual para discutir a questão da saída do argentino, de acordo com diversos meio da imprensa catalã. A expectativa é que esta este encontro aconteça nesta sexta-feira ou no sábado e Josep Maria Bartomeu, presidente blaugrana, se fará presente.Jorge Messi, pai do craque, se encontra em Rosário, na Argentina, mas os meios locais afirmam que ele deve ir para a Catalunha nos próximos dias e que poderia chegar domingo na Espanha. A posição do camisa 10 e seu entorno é de buscar uma saída amigável para não ter que resolver o problema na justiça.
O Barcelona se nega a vender o atleta, o chama de intransferível e deve cobrar a multa de 700 milhões de euros (mais de R$ 4 bilhões) para quem quiser contar com os serviços do argentino. A situação deve se arrastar até o próximo dia cinco de outubro, data do fim da janela de transferências do mercado europeu.

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