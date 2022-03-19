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Dirigentes brasileiros e da Europa se encontram para discutir o mercado transferências por aplicativo

TransferRoom já foi aderido por mais de 200 clubes do mundo inteiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 mar 2022 às 12:16

Publicado em 19 de Março de 2022 às 12:16

Representantes de clubes brasileiros irão se encontrar com membros de equipes da Europa nos próximos dias 21 e 22 de março, em Madri, para discutir o mercado de transferências através do TransferRoom, um aplicativo criado para facilitar a contratação ou venda de jogadores.O evento será o primeiro desde dezembro de 2019, quando a pandemia da Covid-19 não havia se alastrado pelo mundo inteiro. O objetivo do encontro é criar conexões mais profundas e uma rede de contatos para que facilite as transferências nas próximas janelas.
Os dirigentes de diversos clubes que já demonstraram seus objetivos através do TransferRoom para os próximos mercados farão cerca de 18 encontros de 15 minutos cada um com parceiros que tenham vontades em comum para que o negócio saia do mundo digital para o mundo real.
No Brasil, Flamengo, Atlético-MG, Internacional e Athlético participarão do encontro. Na Europa, clubes como Barcelona, Juventus e Manchester City são alguns dos mais de 200 clubes que possuem a plataforma e que irão estar com representantes em Madri.
Crédito: EventopresencialdoTransferRoomiráreunirrepresentantesdeclubesbrasileiroseeuropeus(Divulgação

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