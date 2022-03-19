Dirigentes brasileiros e da Europa se encontram para discutir o mercado transferências por aplicativo

Representantes de clubes brasileiros irão se encontrar com membros de equipes da Europa nos próximos dias 21 e 22 de março, em Madri, para discutir o mercado de transferências através do TransferRoom, um aplicativo criado para facilitar a contratação ou venda de jogadores.O evento será o primeiro desde dezembro de 2019, quando a pandemia da Covid-19 não havia se alastrado pelo mundo inteiro. O objetivo do encontro é criar conexões mais profundas e uma rede de contatos para que facilite as transferências nas próximas janelas.