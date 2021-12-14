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futebol

Dirigente não garante Douglas Costa no Grêmio

Denis Abrahão conversou com a imprensa e deixou o futuro do camisa 10 em xeque no Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 09:49

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:49

A passagem de Douglas Costa no Grêmio pode chegar ao fim nos próximos dias, pelo menos é o que garante Denis Abrahão, vice-presidente de futebol do Tricolor.
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Em conversa com a imprensa, o cartola foi sincero e colocou a questão financeira como o principal entrave no futuro do atleta.
‘O empresário dele (Douglas) foi de sensibilidade e parceria bacana conosco. Já tenho chamada para responder ao procurador do Douglas Costa. Esse jogador todo mundo sabe que é caríssimo. É excepcional, mas deu pouco retorno ao clube. É um craque de bola, mas ficou muito tempo machucado, então temos que conversar. Tem muita qualidade, mas não tem nada decidido em relação a ele’, afirmou, antes de completar:
‘É muito caro para o que o Grêmio vai disputar, que é a Série B do Brasileiro, a Copa do Brasil e o Gauchão. É difícil a manutenção no plantel por tudo que evidenciei’.
Vale citar, que o rebaixamento do Grêmio vai alterar a questão financeira do clube e nomes de peso devem acertar a saída do time gaúcho.
Crédito: DouglasCostaestáembaixanoTricolor(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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