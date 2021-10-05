Dirigente explica 'dispensas' do elenco do Vitória

Afundado na zona de rebaixamento da Série B, o Vitória deu início a uma ‘limpa’ no seu elenco e dispensou alguns jogadores.
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Em meio aos boatos, Ronan, Mateusinho, Samuel Granada, Vico, Gabriel Inocêncio, Guilherme Santos, Sérgio Mota e Gabriel Bispo foram avisados que não estão mais nos planos.
Nesta terça-feira, o diretor Alex Brasil explicou que o motivo pela saída é o excesso de atletas no elenco.
‘Não houve nenhum tipo de discriminação. Claro que em um elenco de 57 atletas, juntando a equipe sub-23, tivemos a coerência de fazer essa divisão desse grupo de transição. Não houve nenhum afastamento. Vão fazer atividades com grupo de transição, o que é natural. Tomamos essa decisão juntamente com direção e comissão técnica. Consultamos o departamento jurídico e de nenhuma forma o Vitória está correndo risco de problema futuro. Tivemos toda essa preocupação’, declarou.