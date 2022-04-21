Dirigente do RB Leipzig fecha as portas para saída de Nkunku

Oliver Mintzlaff, dirigente do RB Leipzig, afirmou que o atacante Christopher Nkunku não irá deixar o clube na próxima janela de transferências. Em entrevista à "Sky Sports", o cartola disse que pretende manter grande parte do elenco atual para 2022/2023.- Eu já disse antes e irei falar novamente: Nkunku será nosso jogador na próxima temporada. Nosso objetivo é manter o time junto para a próxima temporada.

> Veja a tabela da Bundesliga

Com grande ano, o centroavante está sendo especulado no mercado por Manchester United e Paris Saint-Germain. Além disso, o atleta vem ganhando espaço na seleção francesa, tendo sido convocado pela primeira vez no último mês de março para os amistosos contra Costa do Marfim e África do Sul.

Na atual temporada, Nkunku participou de 45 partidas com a camisa do RB Leipzig, anotou 30 gols e contribuiu com 20 assistências. O atleta é a grande estrela da equipe semifinalista da Europa League e finalista da Copa da Alemanha.