Dirigente do PSG sobre situação de Mbappé: 'É complicado'

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, revelou que a renovação de contrato de Mbappé é complicada. Em entrevista à "Europe 1", o dirigente afirmou que o clube deseja a sequência do camisa sete, mas o atleta segue na mira do Real Madrid.- Podemos dizer que houve momentos em que discutimos com mais entusiasmo. Se Mbappé decidir ficar, ele ficará, pois é nosso desejo. É uma situação complicada já que gostaríamos que ficasse aqui a vida toda, mas temos que respeitar sua posição. Ainda assim acredito que há possibilidades de renovação.