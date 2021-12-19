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Dirigente do PSG sobre situação de Mbappé: 'É complicado'

Leonardo afirma que o Paris Saint-Germain já esteve mais confiante na renovação de contrato de Mbappé. Real Madrid busca contratação do atacante francês...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 13:13

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 13:13

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, revelou que a renovação de contrato de Mbappé é complicada. Em entrevista à "Europe 1", o dirigente afirmou que o clube deseja a sequência do camisa sete, mas o atleta segue na mira do Real Madrid.- Podemos dizer que houve momentos em que discutimos com mais entusiasmo. Se Mbappé decidir ficar, ele ficará, pois é nosso desejo. É uma situação complicada já que gostaríamos que ficasse aqui a vida toda, mas temos que respeitar sua posição. Ainda assim acredito que há possibilidades de renovação.
> Veja a tabela da Ligue 1
Na última janela de transferências de verão, Mbappé esteve próximo de se transferir para o Real Madrid. O clube merengue chegou a realizar propostas pela contratação do atacante, mas o PSG recusou as propostas com o objetivo de buscar a permanência da joia.
Na atual temporada, o camisa sete fez 23 partidas com o Paris Saint-Germain e tem sido o grande protagonista da equipe que conta com Neymar e Messi. O atleta marcou 13 gols e contribuiu com 15 assistências.
Crédito: MbappééalvodedesejodoRealMadridepermanênciadoPSGédifícil(Foto:OLISCARFF/AFP

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