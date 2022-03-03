Dirigente do PSG nega oferta para Mbappé, mas confia na renovação

Leonardo, dirigente do Paris Saint-Germain, afirmou que o clube não realizou nenhuma proposta pela renovação de Kylian Mbappé, mas disse estar confiante na permanência do craque. Em entrevista ao "L'Équipe", o brasileiro comentou sobre a novela com o camisa sete.- Não se realizou nenhuma oferta concreta. Há um elemento importante: acho que a última coisa que colocaremos nesse contrato será o dinheiro. Queremos colocá-lo nas melhores condições para que se torne o melhor jogador possível. (O dinheiro) É secundário. Acho que levarão dois minutos para que se coloque a quantia (que Mbappé passará a receber).

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Leonardo também comentou sobre a vontade do atacante francês em ser centro de um projeto esportivo e não vê erros do PSG na condução da renovação do craque até aqui.

- É um sentimento, fruto da acumulação de pequenas coisas. Depende da gente compreendê-lo e saber o que precisa em cada momento. Quando chega em uma equipe com o melhor jogador da história, Neymar e ele, pode-se perguntar: quem é o primeiro? Quem é o segundo? Mas há uma harmonia, um respeito entre eles. Não houve descuido. Há um caminho e devemos entendê-lo.

Na próxima semana, o Paris Saint-Germain encara o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pelo segundo e decisivo jogo das oitavas de final da Champions League. A conquista do título da Liga dos Campeões pode ser chave na tomada de decisão de Mbappé sobre o futuro.