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futebol

Dirigente do PSG despista sobre venda de Mbappé para o Real Madrid: 'Nada mudou'

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, comentou brevemente sobre o assunto. Clube francês tem proposta da equipe espanhola na mesa...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 14:26

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2021 às 14:26
Crédito: Mbappé segue com o futuro em aberto (BERTRAND GUAY / AFP
Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, não deu muitas esperanças ao torcedor do Real Madrid em relação a transferências de Mbappé. O brasileiro comentou brevemente sobre a negociação aos microfones do jornalista Sebastián Quadrelli, do "El Chiringuito".- A única coisa que posso dizer é que nada mudou com relação aos últimos dois dias. Nada mudou. Segue a mesma situação.
> Veja a tabela da Ligue 1
Na última quinta-feira, o Real Madrid apresentou uma nova proposta ao PSG pela contratação do jovem atacante após ter a primeira oferta recusada na última terça-feira. No entanto, o clube francês ainda não deu uma resposta definitiva aos espanhóis.
Segundo a imprensa internacional, o Paris Saint-Germain só irá se desfazer de Mbappé caso encontre um outro nome no mercado que possa substituí-lo. Até o momento, os mais cotados são Haaland e Richarlison, mas não há informações sobre o andamento das conversas com Dortmund e Everton.

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