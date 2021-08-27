Dirigente do PSG despista sobre venda de Mbappé para o Real Madrid: 'Nada mudou'

Crédito: Mbappé segue com o futuro em aberto (BERTRAND GUAY / AFP

Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, não deu muitas esperanças ao torcedor do Real Madrid em relação a transferências de Mbappé. O brasileiro comentou brevemente sobre a negociação aos microfones do jornalista Sebastián Quadrelli, do "El Chiringuito".- A única coisa que posso dizer é que nada mudou com relação aos últimos dois dias. Nada mudou. Segue a mesma situação.

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Na última quinta-feira, o Real Madrid apresentou uma nova proposta ao PSG pela contratação do jovem atacante após ter a primeira oferta recusada na última terça-feira. No entanto, o clube francês ainda não deu uma resposta definitiva aos espanhóis.