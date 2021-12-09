Dirigente do Náutico confirma a saída do goleiro Anderson

O goleiro Anderson, um dos bons destaques do Náutico na Série B, está oficialmente fora do clube pernambucano.

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Em contato com a imprensa, o executivo de futebol Ari Barros foi sincero e revelou que o Timbu não conseguiu o acordo com o Athletico, dono dos direitos federativos do arqueiro.

‘A gente chegou a ter um acerto com o Athletico, ficamos aguardando, mas eles comunicaram que não vão liberar. Dessa forma, não podemos ficar esperando e vamos atrás de outras possibilidades’, afirmou ao ge.

Paranaense

No Athletico, Anderson será o goleiro da equipe na disputa do paranaense, onde o time da base é utilizado para revelar bons valores.