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futebol

Dirigente do Náutico confirma a saída do goleiro Anderson

Arqueiro deixa o clube pernambucano e vai defender as cores do Furacão na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2021 às 14:40

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 14:40

O goleiro Anderson, um dos bons destaques do Náutico na Série B, está oficialmente fora do clube pernambucano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em contato com a imprensa, o executivo de futebol Ari Barros foi sincero e revelou que o Timbu não conseguiu o acordo com o Athletico, dono dos direitos federativos do arqueiro.
‘A gente chegou a ter um acerto com o Athletico, ficamos aguardando, mas eles comunicaram que não vão liberar. Dessa forma, não podemos ficar esperando e vamos atrás de outras possibilidades’, afirmou ao ge.
Paranaense
No Athletico, Anderson será o goleiro da equipe na disputa do paranaense, onde o time da base é utilizado para revelar bons valores.
Crédito: AndersonfezumaótimatemporadanoNáutico(TiagoCaldas/CNC

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