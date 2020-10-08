Dirigente do Manchester City fala sobre venda de Otamendi: 'Tínhamos que trocá-lo por alguém mais jovem'

Com a contratação de Rúben Dias, vindo do Benfica, o Manchester City chegou aos 157 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) gastos nesta janela de transferências. Na negociação, Otamendi foi para o clube português. O diretor executivo dos Citizens, Ferran Soriano, falou sobre a operação.- Nós precisamos de continuar a jogar um bom futebol. Se precisamos de um zagueiro, precisamos contratar. Otamendi esteve muito bem ao serviço do clube, mas por causa da sua idade e outras coisas, a melhor coisa a fazer era trocá-lo por um jogador mais jovem. Se não jogarmos um bom futebol, não temos negócios. Todo o nosso negócio é construído sobre isso, não podemos negar ou evitá-lo. Temos que correr alguns riscos e acreditamos que esses riscos são muito bem medidos - disse Ferran Soriano ao 'Leaders in Sport'.