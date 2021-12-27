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Dirigente do Grêmio manda recado para Douglas Costa: 'Não vamos rescindir o contrato'

Denis Abrahão voltou a falar sobre o camisa 10 e o seu futuro no Tricolor Gaúcho...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 10:25

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 10:25

O Grêmio está de férias, mas o vice-presidente de futebol Denis Abrahão não perde a oportunidade de emitir opiniões fortes sobre peças do elenco.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O assunto do momento é Douglas Costa, que tem um alto salário e precisa reduzir seus ganhos se quiser continuar na Série B.
Sem papas na língua, o dirigente deu o tom de como deve ser o bate-papo com o atleta nos próximos dias.
‘Vamos sentar e construir um bom negócio para o jogador e para o Grêmio. Temos que construir algo interessante e inteligente para as partes. Não vamos rescindir contrato, ele é um excelente jogador. Vamos conversar, ele é o mandatário do processo, e a gente não quer fingir que a gente gosta do jogador e o jogador gosta da gente. Se ele se enquadrar no nosso conceito, muito bem. Caso contrário, passe bem’, declarou à Rádio Guaíba.
‘O Grêmio quer saber o que ele quer. Vai ser olho no olho... Ele vai colocar a vontade dele, nós vamos colocar a nossa vontade e vamos chegar a um acordo. Vamos construir situação de melhorias para todos’, completou.
Crédito: DouglasCostacomfuturoincertonoGrêmio(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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