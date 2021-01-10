Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dirigente do Grêmio fala sobre interesse da Europa em Pepê

De acordo com Paulo Luz, vice do Tricolor, nenhum time europeu fez proposta pelo atacante...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2021 às 17:22

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 17:22

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Após a saída de Everton Cebolinha, o grande nome do Grêmio é o atacante Pepê. Veloz e habilidoso, o camisa 25 tem sido a válvula de escape do Tricolor e costuma decidir os jogos a favor do time comandado por Renato Gaúcho.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Em meio as boas atuações com a camisa do Tricolor, o jogador começa a ganhar a cobiça do futebol europeu e alguns cubes são listados como interessados em Pepê.
Dentro do Grêmio o clima é de calmaria, pois de acordo com a diretoria, até o momento, ninguém apresentou oferta pelo atleta.
+ Fernando Diniz x Tchê Tchê: relembre discussões entre técnicos e jogadores
'Temos tratado este tema com calma e serenidade. Dentro de um processo que é normal. Primeiro, não existe nada concreto. Um assunto dessa relevância, é preciso ter responsabilidade. É algo interno, conduzido pela presidência', afirmou o vice-presidente do Grêmio, Paulo Luz.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados