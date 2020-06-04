Dirigente do Grêmio confirma que clube não recebeu proposta por Everton

Abre janela, fecha janela de transferências e o nome de Everton Cebolinha volta a tona com sondagens da Europa. Nas últimas semanas, o tema mais quente no Tricolor era de um possível acerto com o Napoli-ITA.E MAIS:No 'Dia da Bicicleta', Corinthians relembra pinturas de Neto e DaniloAcusado de racismo, Maxi López publica fotos com jogadores negros e recebe apoio de RossiComentarista avalia decisão do Flamengo em renovar com Jorge Jesus: 'Não sei se vai dar certo'Em conversa com a Rádio Guaíba, a diretoria do Grêmio se manifestou pela primeira vez sobre o assunto através do vice-presidente Pedro Luz, que foi enfático ao dizer que até o momento o Tricolor não teve nenhuma proposta oficial.