Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dirigente do Grêmio confirma que clube não recebeu proposta por Everton

Pedro Luz conversou com a Rádio Guaíba e foi enfático ao dizer que não teve procura pelo atleta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jun 2020 às 22:18

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 22:18

Crédito: Lucas Uebel / Grêmio
Abre janela, fecha janela de transferências e o nome de Everton Cebolinha volta a tona com sondagens da Europa. Nas últimas semanas, o tema mais quente no Tricolor era de um possível acerto com o Napoli-ITA.E MAIS:No 'Dia da Bicicleta', Corinthians relembra pinturas de Neto e DaniloAcusado de racismo, Maxi López publica fotos com jogadores negros e recebe apoio de RossiComentarista avalia decisão do Flamengo em renovar com Jorge Jesus: 'Não sei se vai dar certo'Em conversa com a Rádio Guaíba, a diretoria do Grêmio se manifestou pela primeira vez sobre o assunto através do vice-presidente Pedro Luz, que foi enfático ao dizer que até o momento o Tricolor não teve nenhuma proposta oficial.
Em outro ponto da fala, o cartola declarou que o valor para tirar o atacante ou qualquer outro jogador do elenco precisa passar da marca dos R$ 70 milhões.
Vale lembrar que, o contrato de Everton com o Grêmio vai até dezembro de 2023. De acordo com o site Transfermarket, o valor de mercado do atleta está na casa dos 28 milhões de euros. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados