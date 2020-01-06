Dirigente do Goiás afirma que proposta do Timão por Michael foi superada

Michael está entre Corinthians e Flamengo para jogar em 2020 Crédito: Heber Gomes/AGIF

O atacante Michael, do Goiás, parece cada vez mais longe do Corinthians. Em entrevista a Rádio Sagres, Túlio Lustosa, diretor de futebol do clube esmeraldino, revelou que a proposta do Timão de 5 milhões de euros (pouco mais de R$ 22 milhões) pelo jogador já foi superada por outras equipes. O dirigente não revelou se a proposta veio de clubes do Brasil ou do exterior.

"Sim, aumentaram as propostas. Mas quando você não tem interesse em vender, não adianta vir uma oferta até maior do que a do mercado. O time que quiser negociar com Michael é só falar com ele e pagar a multa. O Goiás não quer ficar negociando. Temos interesse em manter um jogador do nível do Michael por mais um ano", afirmou Túlio.

No entanto, o diretor pode ter 'dado uma pista' sobre o futuro da revelação do último Campeonato Brasileiro. Segundo Túlio, o destino de Michael pode ser o futebol mexicano.

"Há propostas do exterior. Quase todo dia eu recebo ligações de agentes, e falo exatamente isso que falei há pouco, que o atleta é nosso e tem uma multa no contrato. Pela pesquisa que fiz, o agente tem bastante credibilidade no futebol mexicano e nos prometeu encaminhar uma proposta para o Michael e não ao clube. É um sinal de que ele vai pagar a multa", disse.

Vale lembrar que a multa de Michael para clubes nacionais é de R$ 50 milhões.O Goiás já avisou inúmeras vezes que só venderá o jogador pelo valor integral da multa.