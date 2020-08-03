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futebol

Dirigente do Dortmund responde críticas de membro do Bayern

Presidente de honra bávaro, Uli Hoeness, criticou filosofia de compra e venda de jogadores do rival, enquanto Michael Zorc chamou comentários de arrogantes e falsos...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 12:13

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 12:13

Crédito: Michael Zorc, ex-jogador e atual diretor esportivo do Dortmund, criticou Uli Hoeness (TOSHIFUMI KITAMURA / AFP
Após os polêmicos comentários de Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, criticando a filosofia do Borussia Dortmund de contratar jovens jogadores e vendê-los mais tarde, Michael Zorc, diretor esportivo dos aurinegros, respondeu em tom duro. Para o dirigente, o membro bávaro foi arrogante em suas declarações.
- As declarações me parecem muito arrogantes, mas muitas são objetivamente falsas. É muito fácil das lições com os bolsos cheios quando, ano após ano, você tem 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) no bolso.O dirigente bávaro criticou que os jogadores do rival nunca teriam o DNA do clube, pois eles são vistos como objetos de venda para que o Borussia Dortmund faça dinheiro. O time alemão é um dos principais lapidadores de talento da Europa que chegam cedo na equipe, como Jadon Sancho, Lewandowski e Haaland.

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