Dirigente do CSA confirma negociação com novo atacante

Se o CSA bateu na trave em relação ao acesso à elite do futebol brasileiro, a diretoria trabalha nos bastidores para fortalecer o time e quem sabe voltar a integrar os 20 melhores clubes do país.
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Nas últimas horas, a informação é que o atacante Iury Castilho, que estava no Portimorense-POR, está com negociação avançada e pode reforçar a equipe nos próximos dias.
Em conversa com o ge, o superintendente do Azulão, Lumário Rodrigues, confirmou as conversas: ‘Sim, estamos conversando. As negociações estão adiantadas’.
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No futebol europeu, Iury Castilho disputou 12 partidas pelo Portimorense e anotou um gol.