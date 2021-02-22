Dirigente do CSA confirma negociação com novo atacante

Crédito: Divulgação/Avaí

Se o CSA bateu na trave em relação ao acesso à elite do futebol brasileiro, a diretoria trabalha nos bastidores para fortalecer o time e quem sabe voltar a integrar os 20 melhores clubes do país.

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Nas últimas horas, a informação é que o atacante Iury Castilho, que estava no Portimorense-POR, está com negociação avançada e pode reforçar a equipe nos próximos dias.

Em conversa com o ge, o superintendente do Azulão, Lumário Rodrigues, confirmou as conversas: ‘Sim, estamos conversando. As negociações estão adiantadas’.

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