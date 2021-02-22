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futebol

Dirigente do CSA confirma negociação com novo atacante

De acordo com Lumário Rodrigues, o Azulão negocia com Iury Castilho, que está na Europa...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 15:38

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 15:38
Crédito: Divulgação/Avaí
Se o CSA bateu na trave em relação ao acesso à elite do futebol brasileiro, a diretoria trabalha nos bastidores para fortalecer o time e quem sabe voltar a integrar os 20 melhores clubes do país.
+ Elenco do Real Madrid recebe carros de luxo de presente. Confira fotos!
Nas últimas horas, a informação é que o atacante Iury Castilho, que estava no Portimorense-POR, está com negociação avançada e pode reforçar a equipe nos próximos dias.
Em conversa com o ge, o superintendente do Azulão, Lumário Rodrigues, confirmou as conversas: ‘Sim, estamos conversando. As negociações estão adiantadas’.
+ Quem são os fregueses na era dos pontos corridos do Brasileirão? Confira!
No futebol europeu, Iury Castilho disputou 12 partidas pelo Portimorense e anotou um gol.

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