Dirigente do Borussia Dortmund não descarta venda de Jadon Sancho

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Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, acredita que houve uma interpretação errada do Manchester United durante as negociações por Jadon Sancho, em entrevista à “ZDF Sports”. O alemão afirmou que os aurinegros nunca aceitaram negociar por um valor abaixo da multa do atacante, apesar das tentativas dos Red Devils, e que essa linha irá se seguir no próximo mercado, mas não descartou a saída do jovem.

- Interpretaram mal a situação. Tínhamos uma linha e seguiremos com ela no próximo mercado. Nessa indústria, nunca pode-se dizer que um jogador é invendável