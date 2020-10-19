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futebol

Dirigente do Borussia Dortmund não descarta venda de Jadon Sancho

Hans-Joachim Watzke, CEO do clube, afirma que atacante pode ser vendido no próximo mercado, apesar do contrato até 2023, mas apenas pelo preço da multa de R$ 790 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 09:06

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 09:06

Crédito: Lars Baron/AFP
Hans-Joachim Watzke, CEO do Borussia Dortmund, acredita que houve uma interpretação errada do Manchester United durante as negociações por Jadon Sancho, em entrevista à “ZDF Sports”. O alemão afirmou que os aurinegros nunca aceitaram negociar por um valor abaixo da multa do atacante, apesar das tentativas dos Red Devils, e que essa linha irá se seguir no próximo mercado, mas não descartou a saída do jovem.
- Interpretaram mal a situação. Tínhamos uma linha e seguiremos com ela no próximo mercado. Nessa indústria, nunca pode-se dizer que um jogador é invendável
O Dortmund está em uma situação confortável, uma vez que Sancho tem contrato com o clube até 2023. Devido ao seu sucesso, é provável que seu nome seja novamente especulado no próximo mercado, mas os alemães só devem se desfazer do atleta caso a cláusula de rescisão de 120 milhões de euros (R$ 790 milhões) seja paga.

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