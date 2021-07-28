Dirigente do Borussia Dortmund garente permanência de Haaland

Sebastian Kehl, dirigente do Borussia Dortmund, garantiu a permanência de Haaland para a próxima temporada. Em entrevista ao "Bild", o ex-jogador do clube revelou que conversou com Mino Raiola, empresário do atleta, durante as negociações pela chegada de Malen e não sentiu que haveria um novo encontro para tratar do norueguês.- Erling seguirár sendo jogador do Dortmund após o dia 31 de agosto (último dia da janela de transferências). Em conversas com Raiola pela contratação de Malen, não tive a sensação de que voltaríamos a nos encontrar por causa de Haaland. Já insistimos mil vezes que não queremos liberá-lo.