Dirigente do Borussia Dortmund garente permanência de Haaland

Sebastian Kehl, dirigente do Borussia Dortmund, garantiu a permanência de Haaland para a próxima temporada. Em entrevista ao "Bild", o ex-jogador do clube revelou que conversou com Mino Raiola, empresário do atleta, durante as negociações pela chegada de Malen e não sentiu que haveria um novo encontro para tratar do norueguês.- Erling seguirár sendo jogador do Dortmund após o dia 31 de agosto (último dia da janela de transferências). Em conversas com Raiola pela contratação de Malen, não tive a sensação de que voltaríamos a nos encontrar por causa de Haaland. Já insistimos mil vezes que não queremos liberá-lo.
> Veja a tabela da Bundesliga
Na última terça-feira, o atacante também declarou que não está sabendo sobre nenhuma possibilidade de se mudar nesta janela de transferências. Apesar dos rumores, principalmente vindos da Inglaterra, não há uma proposta concreta para sua saída da Alemanha.
Em 2022, Haaland terá uma multa para deixar o Dortmund estipulada em 75 milhões de euros (R$ 458 milhões). Com isso, a transferência do centroavante é provável que aconteça na próxima temporada. O destino não se sabe, embora os interesses de Chelsea e Real Madrid sejam evidentes.