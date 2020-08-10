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futebol

Dirigente do Borussia Dortmund diz que Jadon Sancho não sai do clube

Equipe alemã tinha dado prazo até a mahã desta segunda-feira para Manchester United entrar em acordo financeiro, mas contratação não deve acontecer nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 12:54

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 12:54

Crédito: Lars Baron/AFP
Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, decretou que Jadon Sancho não irá sair do clube alemão nesta temporada e frustra os planos do Manchester United. Os aurinegros tinham dado prazo até a manhã desta segunda-feira para que os Red Devils entrassem em um acordo antes do jogador viajar com o elenco para a realização da pré-temporada na Suíça.
- Nos planejamos com Sancho. Ele jogará pela gente na temporada. A decisão é final. Essa é a resposta para todas as perguntas - disse Zorc para a imprensa na Suíça.O atacante inglês tem contrato com o Borussia Dortmund até 2023 e aparentemente as partes estavam longes de um acordo do ponto de vista econômico. Os alemães não querem distração durante a preparação para a temporada que começa no dia 18 de setembro. O Manchester United deve estudar alternativas e pensa na possibilidade da contratação de Douglas Costa.

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