Dirigente do Borussia Dortmund diz que Jadon Sancho não sai do clube

Michael Zorc, diretor esportivo do Borussia Dortmund, decretou que Jadon Sancho não irá sair do clube alemão nesta temporada e frustra os planos do Manchester United. Os aurinegros tinham dado prazo até a manhã desta segunda-feira para que os Red Devils entrassem em um acordo antes do jogador viajar com o elenco para a realização da pré-temporada na Suíça.

- Nos planejamos com Sancho. Ele jogará pela gente na temporada. A decisão é final. Essa é a resposta para todas as perguntas - disse Zorc para a imprensa na Suíça.O atacante inglês tem contrato com o Borussia Dortmund até 2023 e aparentemente as partes estavam longes de um acordo do ponto de vista econômico. Os alemães não querem distração durante a preparação para a temporada que começa no dia 18 de setembro. O Manchester United deve estudar alternativas e pensa na possibilidade da contratação de Douglas Costa.