Dirigente do Bologna não descarta venda de jovem para Juventus

Riccardo Bigon, dirigente do Bologna, não descartou a possibilidade de vender Orsolini para a Juventus na próxima temporada, em declarações para a “Radio Rai”. No entanto, o objetivo do clube é segurar o italiano que é um dos jovens destaques da equipe na época. O atacante já pertenceu a Velha Senhora, mas nunca foi aproveitado e sempre foi emprestado.
- No futebol, você nunca sabe o que pode acontecer. Estamos decididos que não precisamos vender. O mercado tem seus momentos e você nunca pode dizer o que vai acontecer.
Orsolini está em sua primeira temporada desde que foi contratado em definitivo pelo Bologna e em 28 partidas disputadas pelo Campeonato Italiano e Copa da Itália, o jogador de 23 anos possui oito gols e cinco assistências. O atleta também teve sua primeira convocação para a seleção em novembro de 2019.E MAIS:Porto busca ampliar diferença na liderança diante do lanternaVale título: Bayern pode erguer taça caso vença Werder fora de casaLazio rejeita proposta do PSG por Milinkovic-SavicPSG abrirá negociações com o Bayern por Lucas Hernández E MAIS: