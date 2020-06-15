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Dirigente do Bologna não descarta venda de jovem para Juventus

Orsolini já pertenceu a Velha Senhora, mas tem sido um grande destaque na temporada com camisa do Bologna. Clube quer manter jogador no elenco, mas não garante...
LanceNet

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Publicado em 

15 jun 2020 às 15:59

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 15:59

Crédito: Reprodução/Twitter
Riccardo Bigon, dirigente do Bologna, não descartou a possibilidade de vender Orsolini para a Juventus na próxima temporada, em declarações para a “Radio Rai”. No entanto, o objetivo do clube é segurar o italiano que é um dos jovens destaques da equipe na época. O atacante já pertenceu a Velha Senhora, mas nunca foi aproveitado e sempre foi emprestado.
- No futebol, você nunca sabe o que pode acontecer. Estamos decididos que não precisamos vender. O mercado tem seus momentos e você nunca pode dizer o que vai acontecer.
Orsolini está em sua primeira temporada desde que foi contratado em definitivo pelo Bologna e em 28 partidas disputadas pelo Campeonato Italiano e Copa da Itália, o jogador de 23 anos possui oito gols e cinco assistências. O atleta também teve sua primeira convocação para a seleção em novembro de 2019.E MAIS:Porto busca ampliar diferença na liderança diante do lanternaVale título: Bayern pode erguer taça caso vença Werder fora de casaLazio rejeita proposta do PSG por Milinkovic-SavicPSG abrirá negociações com o Bayern por Lucas Hernández E MAIS:

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