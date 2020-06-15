Dirigente do Bologna não descarta venda de jovem para Juventus

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Riccardo Bigon, dirigente do Bologna, não descartou a possibilidade de vender Orsolini para a Juventus na próxima temporada, em declarações para a “Radio Rai”. No entanto, o objetivo do clube é segurar o italiano que é um dos jovens destaques da equipe na época. O atacante já pertenceu a Velha Senhora, mas nunca foi aproveitado e sempre foi emprestado.

- No futebol, você nunca sabe o que pode acontecer. Estamos decididos que não precisamos vender. O mercado tem seus momentos e você nunca pode dizer o que vai acontecer.