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futebol

Dirigente do Benfica se preocupa com estado de saúde de Jorge Jesus

Técnico dos Encarnados está com Covid-19, se recupera em casa, mas não há previsão de retorno ao trabalho. Equipe será comandada por João de Deus nesta sexta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 12:04

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:04

Crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
Rui Costa, ex-jogador de Benfica e Milan e atual dirigente do clube de Lisboa, está preocupado com a saúde de Jorge Jesus. O Míster está afastado das atividades das Águias por ter sido diagnosticado com a Covid-19. Em entrevista aos canais oficiais dos Encarnados, o diretor esportivo afirmou que não há prazo para o técnico voltar aos gramados.- Jorge Jesus está melhor e se recuperando bem, mas não conseguimos dizer quando ele estará presente, quando pode voltar a treinar. Esperamos que o mais breve possível, mas neste momento a maior preocupação é com a sua saúde. Temos que deixar que ele se recupere bem porque isso não é brincadeira. Quando se coloca a saúde no meio, todo o resto fica em segundo plano.
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O comandante tem 66 anos e está presente em uma faixa etária considerada de risco para quem é diagnosticado com o novo coronavírus. Enquanto não se apresenta à beira do gramado, o auxiliar João de Deus assume o cargo. O assistente perdeu o duelo contra o Sporting na última segunda-feira e dirige o elenco nesta sexta contra o Vitória de Guimarães.

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