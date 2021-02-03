Dirigente do Benfica se preocupa com estado de saúde de Jorge Jesus

Rui Costa, ex-jogador de Benfica e Milan e atual dirigente do clube de Lisboa, está preocupado com a saúde de Jorge Jesus. O Míster está afastado das atividades das Águias por ter sido diagnosticado com a Covid-19. Em entrevista aos canais oficiais dos Encarnados, o diretor esportivo afirmou que não há prazo para o técnico voltar aos gramados.- Jorge Jesus está melhor e se recuperando bem, mas não conseguimos dizer quando ele estará presente, quando pode voltar a treinar. Esperamos que o mais breve possível, mas neste momento a maior preocupação é com a sua saúde. Temos que deixar que ele se recupere bem porque isso não é brincadeira. Quando se coloca a saúde no meio, todo o resto fica em segundo plano.