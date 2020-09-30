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futebol

Dirigente do Bayern sonha com Xabi Alonso no comando técnico do clube

Karl-Heinz Rummenigge demonstrou vontade de contratar o espanhol para ser treinador bávaro no futuro. Atualmente, Hansi-Flick está muito bem e não está ameaçado no cargo...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 09:21

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 09:21
Crédito: Xabi Alonso é treinador da Real Sociedad B desde junho de 2019 (Divulgação
Apesar do bom trabalho que vem sendo feito por Hansi-Flick no comando técnico do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e dirigente bávaro, já tem em mente quem quer ver no banco de reservas no futuro do clube alemão. Em entrevista ao “Bild”, o veterano sugeriu o nome de Xabi Alonso.
- Acredito que Xabi Alonso será um treinador interessante para o Bayern em algum momento do futuro. É inteligente, possui empatia que é necessária principalmente com a geração atual de jogadores.Em 2019, Rummenigge também já tinha demonstrado desejo em contar com o ex-jogador no clube por conta do seu aspecto de liderança. Enquanto isso, o espanhol segue como comandante da Real Sociedad B desde junho de 2019 e se preparando para ter a chance em uma equipe principal no futuro.

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