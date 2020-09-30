Dirigente do Bayern sonha com Xabi Alonso no comando técnico do clube

Apesar do bom trabalho que vem sendo feito por Hansi-Flick no comando técnico do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e dirigente bávaro, já tem em mente quem quer ver no banco de reservas no futuro do clube alemão. Em entrevista ao “Bild”, o veterano sugeriu o nome de Xabi Alonso.

- Acredito que Xabi Alonso será um treinador interessante para o Bayern em algum momento do futuro. É inteligente, possui empatia que é necessária principalmente com a geração atual de jogadores.Em 2019, Rummenigge também já tinha demonstrado desejo em contar com o ex-jogador no clube por conta do seu aspecto de liderança. Enquanto isso, o espanhol segue como comandante da Real Sociedad B desde junho de 2019 e se preparando para ter a chance em uma equipe principal no futuro.