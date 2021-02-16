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Dirigente do Bayern sobre salário de Messi: 'Eu ri quando vi'

Karl-Heinz Rummenigge afirmou que os clubes europeus precisam dar um passo atrás e rever gastos astronômicos com jogadores nas janelas de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 08:43

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 08:43

Crédito: Angelos Tzortzinis / AFP
Karl-Heinz Rummenigge, dirigente do Bayern de Munique, afirmou que riu quando soube do salário de Lionel Messi no Barcelona. Em entrevista ao “Corriere della Serra”, o alemão afirmou que os clubes europeus precisam ser mais racionais no mercado de transferência e que a pandemia da Covid-19 serviu para frear os números gigantescos do mercado.- Eu ri quando vi seu salário. Só posso lhe parabenizar por ter conseguido um acordo tão astronômico. Nos últimos anos, cometemos erros, porque gastamos cada vez mais com jogadores e seus empresários. A pandemia nos mostrou que devemos dar um passo atrás e voltar a um modelo mais racional. Precisamos encontrar uma solução a nível europeu.
> Veja a tabela da Bundesliga
Desde a última janela de verão, poucas transferências foram vistas no mercado e alguns clubes se utilizaram das trocas para mexer em seus elencos, como Barcelona e Juventus. Outros, como o Real Madrid, não gastaram nada e esperam pela próxima janela de verão europeu para se movimentar e contratar novos atletas.

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