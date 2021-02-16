Dirigente do Bayern sobre salário de Messi: 'Eu ri quando vi'

Karl-Heinz Rummenigge, dirigente do Bayern de Munique, afirmou que riu quando soube do salário de Lionel Messi no Barcelona. Em entrevista ao “Corriere della Serra”, o alemão afirmou que os clubes europeus precisam ser mais racionais no mercado de transferência e que a pandemia da Covid-19 serviu para frear os números gigantescos do mercado.- Eu ri quando vi seu salário. Só posso lhe parabenizar por ter conseguido um acordo tão astronômico. Nos últimos anos, cometemos erros, porque gastamos cada vez mais com jogadores e seus empresários. A pandemia nos mostrou que devemos dar um passo atrás e voltar a um modelo mais racional. Precisamos encontrar uma solução a nível europeu.