Dirigente do Bayern Munique dá pista sobre futuro de Sané

O ex-presidente do Bayern Munique e atualmente membro honorário da direção, Uli Hoeness, falou sobre o futuro próximo do time Bávaro nas negociações. Em entrevista ao 'BR24', o alemão, de 68 anos, até já coloca Leroy Sané, do Manchester City, como parte integrante do clube.

- Estamos perto de ter de uma geração de jogadores excecional. Conseguimos renovar com o Neuer, temos Kimmich, Sule, Lewandowski, espero que Alaba e Thiago também (perto de renovar)… Além de Coman, Gnabry e espero que Leroy Sané… Seria uma equipa muito jovem e capaz de evoluir. Se tudo correr bem, imagino uma nova era a começar no Bayern. Havertz? Também gostava de o ter, mas, neste momento, ninguém sabe exatamente qual será o futuro econômico do futebol - disse. E MAIS: