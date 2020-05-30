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futebol

Dirigente do Bayern Munique dá pista sobre futuro de Sané

Atacante do Manchester City vem sendo especulado pelo time Bávaro...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 19:28

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 19:28

Crédito: AFP
O ex-presidente do Bayern Munique e atualmente membro honorário da direção, Uli Hoeness, falou sobre o futuro próximo do time Bávaro nas negociações. Em entrevista ao 'BR24', o alemão, de 68 anos, até já coloca Leroy Sané, do Manchester City, como parte integrante do clube.
- Estamos perto de ter de uma geração de jogadores excecional. Conseguimos renovar com o Neuer, temos Kimmich, Sule, Lewandowski, espero que Alaba e Thiago também (perto de renovar)… Além de Coman, Gnabry e espero que Leroy Sané… Seria uma equipa muito jovem e capaz de evoluir. Se tudo correr bem, imagino uma nova era a começar no Bayern. Havertz? Também gostava de o ter, mas, neste momento, ninguém sabe exatamente qual será o futuro econômico do futebol - disse. E MAIS:

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