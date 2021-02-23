Dirigente do Bayern diz que Inter é favorita pelo título Italiano

Karl-Heinz Rummenigge afirmou que a Inter de Milão é a favorita para a conquista do título do Campeonato Italiano. Em entrevista à “Sky Sports”, o CEO do Bayern de Munique afirmou que está torcendo para o clube dirigido por Antonio Conte conquistar o Scudetto que não é erguido desde 2010.- Assisti ao jogo e gostei muito da Inter. Depois de anos de sofrimento, os nerazzurris têm um momento feliz. A Inter é a grande favorita (para o título), desejo que ela ganhe e os fãs estão pedindo.