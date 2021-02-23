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futebol

Dirigente do Bayern diz que Inter é favorita pelo título Italiano

Rummenigge afirma que o clube vive um bom momento após alguns anos sem ter o protagonismo no Campeonato Italiano e diz estar torcendo para equipe de Milão...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 12:23

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 12:23

Crédito: Rummenigge confia no título de sua ex-equipe (MIGUEL MEDINA / AFP
Karl-Heinz Rummenigge afirmou que a Inter de Milão é a favorita para a conquista do título do Campeonato Italiano. Em entrevista à “Sky Sports”, o CEO do Bayern de Munique afirmou que está torcendo para o clube dirigido por Antonio Conte conquistar o Scudetto que não é erguido desde 2010.- Assisti ao jogo e gostei muito da Inter. Depois de anos de sofrimento, os nerazzurris têm um momento feliz. A Inter é a grande favorita (para o título), desejo que ela ganhe e os fãs estão pedindo.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
O dirigente alemão também elogiou a atuação da dupla de ataque formada por Lukaku e Lautaro Martínez, autores dos gols na vitória da Inter de Milão sobre o Milan por 3 a 0. A equipe, que está eliminada da Champions League e não conseguiu vaga na Liga Europa, briga pelo único troféu que ainda está em disputa na temporada.

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