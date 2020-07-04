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Dirigente do Bayern descarta contratação de Kai Havertz

Rummenigge disse em entrevista que questão financeira impede bávaros de fazerem movimento por jovem promessa alemã. Chelsea e Real Madrid são favoritos pelo atleta...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 14:38

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 14:38

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e dirigente do Bayern de Munique, descartou que os bávaros irão se mover neste mercado por Kai Havertz, em entrevista para o portal “Sport1”.O meia-atacante alemão é alvo de desejo de Chelsea e Real Madrid para a próxima temporada e permanecer na Alemanha não deve ser uma opção.
- Uma transferência de Havertz não será possível para nós este ano por razões econômicas. Todo o futebol europeu está enfrentando grandes desafios econômicos que durarão enquanto não for possível jogar para os nossos torcedores.
Os bávaros também já investiram no elenco para 2021/2022 com a contratação de Leroy Sané e não deve fazer outros movimentos irresponsáveis do ponto de vista financeiro. Além disso, o Bayer Leverkusen pede cerca de 80 milhões de euros (R$ 480 milhões) pelo jovem de 21 anos, valor difícil de pagar em plena crise financeira.

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