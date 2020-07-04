Dirigente do Bayern descarta contratação de Kai Havertz

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Karl-Heinz Rummenigge, ex-jogador e dirigente do Bayern de Munique, descartou que os bávaros irão se mover neste mercado por Kai Havertz, em entrevista para o portal “Sport1”.O meia-atacante alemão é alvo de desejo de Chelsea e Real Madrid para a próxima temporada e permanecer na Alemanha não deve ser uma opção.

- Uma transferência de Havertz não será possível para nós este ano por razões econômicas. Todo o futebol europeu está enfrentando grandes desafios econômicos que durarão enquanto não for possível jogar para os nossos torcedores.