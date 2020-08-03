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futebol

Dirigente do Bayern critica filosofia de mercado do Borussia Dortmund

Uli Hoeness diz que jogadores do rival dificilmente vão entender o DNA do clube por conta da filosofia de compra e venda dos aurinegros e revela que quase comprou Jadon Sancho...

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 09:29

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 09:29
Crédito: Lars Baron/AFP
Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, criticou a filosofia de mercado do rival Borussia Dortmund, em entrevista para a revista “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. O veterano afirmou que a política de compra e venda de atletas por parte dos aurinegros faz com que eles não cheguem no nível dos bávaros.
- Quando o Dortmund compra um jogador com muito talento e ele rende bem, percebe-se em poucos meses, dentro e fora do clube, que o atleta se torna um objeto para venda. Como que vai interiorizar o DNA do clube 100% quando você sente que não é mais do que um objeto de venda? Aqui não existe isso. Contratamos jogadores para o Bayern e nunca com a intenção de fazer negócio com eles.
O dirigente elogiou a postura do adversário em tirar a enorme vantagem econômica que tinha o Bayern de Munique com essa estratégia. Hoeness também revelou que os bávaros quase contrataram Jadon Sancho, mas que no último momento, o inglês optou por jogar no Borussia Dortmund.

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