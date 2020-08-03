Dirigente do Bayern critica filosofia de mercado do Borussia Dortmund

Crédito: Lars Baron/AFP

Uli Hoeness, presidente de honra do Bayern de Munique, criticou a filosofia de mercado do rival Borussia Dortmund, em entrevista para a revista “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. O veterano afirmou que a política de compra e venda de atletas por parte dos aurinegros faz com que eles não cheguem no nível dos bávaros.

- Quando o Dortmund compra um jogador com muito talento e ele rende bem, percebe-se em poucos meses, dentro e fora do clube, que o atleta se torna um objeto para venda. Como que vai interiorizar o DNA do clube 100% quando você sente que não é mais do que um objeto de venda? Aqui não existe isso. Contratamos jogadores para o Bayern e nunca com a intenção de fazer negócio com eles.