Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Dirigente do Barcelona avalia confronto contra o PSG

Guillermo Amor, diretor de Relações Institucionais do clube, acredita que o Barcelona irá mostrar as suas aspirações diante do atual vice-campeão da Champions League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 10:32

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 10:32

Crédito: Barcelona e PSG se enfrentaram nas oitavas da Liga dos Campeões em 2017 (AFP
Guilermo Amor, diretor de Relações Institucionais do Barcelona, está confiante para o confronto diante do Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O dirigente afirma que o clube catalão conhece o rival e que tem aspirações no torneio.
> Veja a tabela da Liga dos Campeões
- Conhecemos bem o rival, possuem jogadores excepcionais, o PSG vai lutar para ganhar a Champions, ano passado bateram na porta, mas nós temos que mostrar nossas opções para ganhar esta eliminatória.Amor também acredita que a equipe dirigida por Ronald Koeman poderá contar com os retornos de Ansu Fati, Piqué e Dembélé para os confrontos. Apesar dos possíveis reforços culés, o dirigente também acredita que Neymar estará bem para atuar diante do seu ex-time.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados