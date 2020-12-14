Dirigente do Barcelona avalia confronto contra o PSG

Guilermo Amor, diretor de Relações Institucionais do Barcelona, está confiante para o confronto diante do Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O dirigente afirma que o clube catalão conhece o rival e que tem aspirações no torneio.

- Conhecemos bem o rival, possuem jogadores excepcionais, o PSG vai lutar para ganhar a Champions, ano passado bateram na porta, mas nós temos que mostrar nossas opções para ganhar esta eliminatória.Amor também acredita que a equipe dirigida por Ronald Koeman poderá contar com os retornos de Ansu Fati, Piqué e Dembélé para os confrontos. Apesar dos possíveis reforços culés, o dirigente também acredita que Neymar estará bem para atuar diante do seu ex-time.