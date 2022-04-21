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futebol

Dirigente do Ajax lamenta saída de Ten Hag para o Manchester United

Edwin van der Sar, ídolo do Manchester United, pretendia segurar Ten Hag na Holanda...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 10:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 10:56
Edwin van der Sar, dirigente do Ajax e ídolo do Manchester United, lamentou a saída de Erik ten Hag para os Red Devils. No entanto, o ex-goleiro reconheceu que o técnico irá dar um passo à frente na carreira e irá comandar uma das principais equipes do mundo.- Quatro anos e meio é um bom tempo, mas gostaríamos de segurar Ten Hag por mais tempo. Ele dará um passo para um dos maiores clubes do mundo, em uma liga fantástica. Devemos muito obrigado a Erik pelo que conquistou no Ajax, mas ainda não terminamos. Agora, o que importa são os últimos jogos da temporada.
> Veja a tabela da Premier League
Restam cinco partidas para o término do Campeonato Holandês e o Ajax lidera a competição com 72 pontos, enquanto o PSV possui 68 pontos. No próximo fim de semana, a equipe de Ten Hag enfrenta o NEC e busca dar mais um passo pelo título nacional.
Em sua carreira, o comandante conquistou cinco títulos pelo maior clube da Holanda, sendo dois troféus da Eredivisie. O veterano de 52 anos assinou um contrato com os Diabos Vermelhos até 2025 e substituirá Ralf Rangnick, atual treinador interino.
Crédito: TenHagconseguiusucessonocomandodoAjax(Foto:AFP

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