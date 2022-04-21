Dirigente do Ajax lamenta saída de Ten Hag para o Manchester United

Edwin van der Sar, dirigente do Ajax e ídolo do Manchester United, lamentou a saída de Erik ten Hag para os Red Devils. No entanto, o ex-goleiro reconheceu que o técnico irá dar um passo à frente na carreira e irá comandar uma das principais equipes do mundo.- Quatro anos e meio é um bom tempo, mas gostaríamos de segurar Ten Hag por mais tempo. Ele dará um passo para um dos maiores clubes do mundo, em uma liga fantástica. Devemos muito obrigado a Erik pelo que conquistou no Ajax, mas ainda não terminamos. Agora, o que importa são os últimos jogos da temporada.