Dirigente deixa o Santo André após grande campanha no Paulistão

Crédito: Divulgação

Desde novembro de 2019 no cargo de executivo de futebol, Edgard Montemor confirmou a sua saída do Santo André. Um dos responsáveis pela campanha marcante da equipe no Campeonato Paulista, quando chegou a liderar a competição até a paralisação do futebol no Brasil em razão da pandemia causada pelo coronavírus, o executivo reforçou o comprometimento de todos envolvidos no clube para que os bons resultados aparecessem.-Foi um ano atípico e que em vários momentos gerou muitas dúvidas sobre o que aconteceria com o futebol. Mas deixo o Santo André com a sensação de dever cumprido. A manutenção do clube na elite do Campeonato Paulista e a vaga conquistada para a Série D de 2021 foram objetivos traçados e felizmente alcançados com muito trabalho e dedicação de todos no clube - disse.

- Tínhamos a melhor campanha da competição até a pausa do futebol e isso foi motivo de orgulho para todos nós. A sétima colocação geral é resultado de muita luta e seriedade para lidar com as dificuldades que tivemos, principalmente no retorno, quando perdemos quatro titulares - completou.Com um histórico importante de títulos e acessos pelo São Bernardo, Edgard Montemor chegou ao Santo André no fim de 2019. O executivo agora avaliará com calma novas possibilidades para a sequência da temporada 2020.