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Dirigente deixa o Santo André após grande campanha no Paulistão

Edgard Montemor, executivo de futebol, enaltece clube do ABC e ressalta objetivos cumpridos pela equipe...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 19:43

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:43

Crédito: Divulgação
Desde novembro de 2019 no cargo de executivo de futebol, Edgard Montemor confirmou a sua saída do Santo André. Um dos responsáveis pela campanha marcante da equipe no Campeonato Paulista, quando chegou a liderar a competição até a paralisação do futebol no Brasil em razão da pandemia causada pelo coronavírus, o executivo reforçou o comprometimento de todos envolvidos no clube para que os bons resultados aparecessem.-Foi um ano atípico e que em vários momentos gerou muitas dúvidas sobre o que aconteceria com o futebol. Mas deixo o Santo André com a sensação de dever cumprido. A manutenção do clube na elite do Campeonato Paulista e a vaga conquistada para a Série D de 2021 foram objetivos traçados e felizmente alcançados com muito trabalho e dedicação de todos no clube - disse.
- Tínhamos a melhor campanha da competição até a pausa do futebol e isso foi motivo de orgulho para todos nós. A sétima colocação geral é resultado de muita luta e seriedade para lidar com as dificuldades que tivemos, principalmente no retorno, quando perdemos quatro titulares - completou.Com um histórico importante de títulos e acessos pelo São Bernardo, Edgard Montemor chegou ao Santo André no fim de 2019. O executivo agora avaliará com calma novas possibilidades para a sequência da temporada 2020.
-A boa campanha pelo Santo André acaba despertando a atenção de alguns clubes. O Campeonato Paulista é o estadual mais disputado do país e isso acaba valorizando o trabalho de todos no clube. Tirei alguns dias com a minha família para descansar após a nossa saída do estadual para o Palmeiras, mas agora vou avaliar com calma o que pode surgir para a continuidade da temporada. Gostaria de agradecer ao presidente Sidney Riquetto, diretor Juraci Catarino e o presidente do conselho Celso Luís pela oportunidade e por acreditarem no meu trabalho. Espero um dia retornar ao Santo André concluiu.

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