Dirigente da Juventus despista interesse em Paul Pogba

Fabio Paratici, diretor esportivo da Juventus, elogiou as qualidades de Paul Pogba, mas despistou qualquer intenção de contratar o francês nas próximas janelas de transferência em entrevista à “Sky Sports”. O nome do meio-campista francês é constantemente relacionado ao possível retorno à Velha Senhora após ter marcado época na Itália.

- Pogba como nosso objetivo? Nesse momento é jogador do Manchester United e é difícil pensar em transferências. Pogba nos encanta, é um jogador fantástico, mas é cedo para falar sobre nossos objetivos futuros.O camisa seis também é vinculado ao Real Madrid, uma vez que já disse ter o sonho de jogar pelo time do Bernabéu. Apesar de tudo, o campeão do mundo tem contrato com os Red Devils até 2022 e a imprensa inglesa acredita que o técnico Solskjaer pretende estender o vínculo do atleta apesar das recentes chegadas de Bruno Fernandes e Van de Beek.