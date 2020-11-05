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Dirigente da Juventus despista interesse em Paul Pogba

Fabio Paratici elogia o meio-campista francês, mas diz que é cedo para pensar no futuro do mercado de transferências. Jogador possui contrato com o Manchester United até 2022...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 08:51

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:51

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Fabio Paratici, diretor esportivo da Juventus, elogiou as qualidades de Paul Pogba, mas despistou qualquer intenção de contratar o francês nas próximas janelas de transferência em entrevista à “Sky Sports”. O nome do meio-campista francês é constantemente relacionado ao possível retorno à Velha Senhora após ter marcado época na Itália.
- Pogba como nosso objetivo? Nesse momento é jogador do Manchester United e é difícil pensar em transferências. Pogba nos encanta, é um jogador fantástico, mas é cedo para falar sobre nossos objetivos futuros.O camisa seis também é vinculado ao Real Madrid, uma vez que já disse ter o sonho de jogar pelo time do Bernabéu. Apesar de tudo, o campeão do mundo tem contrato com os Red Devils até 2022 e a imprensa inglesa acredita que o técnico Solskjaer pretende estender o vínculo do atleta apesar das recentes chegadas de Bruno Fernandes e Van de Beek.

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