Dirigente da Inter diz que Lautaro só sai se Barcelona pagar multa

Crédito: Lautaro Martínez pode ter que esperar mais uma temporada para jogar no Barcelona (AFP

Piero Ausilio, diretor esportivo da Inter de Milão, declarou que não irá facilitar a vida do Barcelona na operação por Lautaro Martinez, em entrevista para o programa “El Mercato que Viene”. O italiano acredita que qualquer clube que queira o argentino deve pagar a multa que está estabelecida no contrato que é de R$ 111 milhões de euros (R$ 645 milhões).

- Só há uma forma de tirá-lo da Inter. Se querem Lautaro, terão que pagar a cláusula. Uma cláusula que todos conhecem: exigente porque tem prazos e compromissos que devem se manter precisos.

No entanto, este valor estipulado para que o atacante deixe o clube italiano é válido somente por um período de 15 dias no mês de julho. O dirigente disse que não tem interesse em vender os jogadores mais importantes do plantel, o que dificulta a ação dos culés no mercado, pois não possuem dinheiro para pagar a cláusula e tentam atuar no mercado através de trocas.

Lautaro Martínez é o grande desejo dos catalães nesta janela de transferência e especulado com muita força nos últimos meses. O atacante também tem desejo de jogar ao lado de Messi, mas por conta da pandemia do coronavírus, o camisa 10, que tem contrato até 2022, pode ter que esperar para vestir a camisa blaugrana.