Dirigente da Inter de Milão confirma interesse em Matheus Cunha

Crédito: Stuart Franklin / AFP

Com um começo espetacular pelo Hertha Berlin, clube que chegou em janeiro, o atacante Matheus Cunha já atrai o interesse de gigantes da Europa. E de acordo com Piero Ausilio, diretor esportivo da Inter de Milão, o clube nerazzurri monitora o brasileiro.

- Sim, é verdade, estamos interessados nele (Matheus Cunha) - afirmou Ausilio, em entrevista à "Sky Sport Itália".

Além do atacante da Seleção Olímpica, o clube de Milão também tem interesse em Sandro Tonali, do Brescia, que é apelidado de "novo Pirlo" pela mídia italiana.