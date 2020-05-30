Dirigente da Inter de Milão confirma interesse em Matheus Cunha

Com um começo espetacular pelo Hertha Berlin, clube que chegou em janeiro, o atacante Matheus Cunha já atrai o interesse de gigantes da Europa. E de acordo com Piero Ausilio, diretor esportivo da Inter de Milão, o clube nerazzurri monitora o brasileiro.
- Sim, é verdade, estamos interessados nele (Matheus Cunha) - afirmou Ausilio, em entrevista à "Sky Sport Itália".
Além do atacante da Seleção Olímpica, o clube de Milão também tem interesse em Sandro Tonali, do Brescia, que é apelidado de "novo Pirlo" pela mídia italiana.
- Tonali tem tudo para jogar na Inter. Vamos conversar com o Brescia - concluiu.E MAIS:Depois de derrota no clássico, Borussia visita o lanterna para se recuperar na BundesligaMilan deseja quatro jogadores do Real Madrid por empréstimoJuventus mostra interesse em contratar o meia Philippe CoutinhoSetién diz que cinco substituições não é uma boa para o Barcelona E MAIS: