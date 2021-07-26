AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Dirigente da Inter de Milão afirma: 'Lukaku não está no mercado'

Clube italiano não irá se desfazer do atacante belga nesta janela de transferências apesar do grande sucesso que o centroavante teve na última temporada...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 13:40
Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
O CEO da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, foi taxativo ao dizer que Lukaku não será negociado pelo clube neste mercado de transferências. Em entrevista ao "Sportmediaset", o dirigente afirmou que conta com o belga para a próxima temporada.- Lukaku não está no mercado. Do nosso ponto de vista, ele é intransferível. É uma peça muito importante no esquema de Inzaghi.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
No último domingo, Lukaku conheceu Simone Inzaghi, novo técnico da Inter de Milão, e a partir de terça-feira inicia os trabalhos de pré-temporada sob comando do italiano. O treinador já elogiou o centroavante em coletivas e imagina formações com o belga em campo.
Lukaku tem contrato com a equipe italiana até 2024 e já expressou desejo em seguir atuando em Milão, onde é protagonista do time. Apesar do vínculo, o nome do centroavante já foi especulado no Chelsea, uma vez que os ingleses buscam um nove no mercado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 receitas com linhaça para começar a semana
O mergulhador Deivid Santos, de 39 anos, morreu no mar da Praia do Pontal em Marataízes
Mergulhador morre durante pesca submarina em Marataízes
Ex-senadora Rose de Freitas (MDB)
Rose de Freitas diz que base governista chega unida para disputa ao Senado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados