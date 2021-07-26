Dirigente da Inter de Milão afirma: 'Lukaku não está no mercado'

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O CEO da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, foi taxativo ao dizer que Lukaku não será negociado pelo clube neste mercado de transferências. Em entrevista ao "Sportmediaset", o dirigente afirmou que conta com o belga para a próxima temporada.- Lukaku não está no mercado. Do nosso ponto de vista, ele é intransferível. É uma peça muito importante no esquema de Inzaghi.

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No último domingo, Lukaku conheceu Simone Inzaghi, novo técnico da Inter de Milão, e a partir de terça-feira inicia os trabalhos de pré-temporada sob comando do italiano. O treinador já elogiou o centroavante em coletivas e imagina formações com o belga em campo.