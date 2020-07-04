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Dirigente da Federação Argentina crê em acordo entre Messi e Barcelona

César Luis Menotti, ex-treinador da equipe catalã, disse que argentino é o mesmo dos últimos cinco anos e que se sente muito só e responsável para ajudar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2020 às 14:55

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 14:55

Crédito: Messi e Barcelona vivem situação delicada neste momento (AFP
César Luis Menotti, ex-treinador do Barcelona e atual diretor de seleções da Federação Argentina, disse acreditar que Messi e Barcelona irão encontrar um acordo para que o jogador fique por mais tempo na Catalunha, em entrevista para a “TyC Sports”. Nesta semana, surgiram rumores de que o craque estava saturado dos desgastes recentes e que gostaria de sair em 2021.- Acredito que vão chegar a um acordo. Não encontro motivos para que o Barça não lhe ofereça uma renovação de contrato. Messi representa mais o Barcelona do que Bartomeu. Não tratemos como se tivesse 50 anos. Ele é o mesmo nos últimos cinco anos. Não teve lesões, se prepara bem.
O veterano disse que o camisa 10 se sente com muito sozinho e responsável na equipe blaugrana e que as recentes trocas de técnico não ajudam o clube. Resta aguardar o fim da próxima temporada para saber qual é o real desejo de Messi. O jogador é quem decidirá seu futuro, mas estará com 34 anos.

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