Dirigente da Federação Argentina crê em acordo entre Messi e Barcelona

César Luis Menotti, ex-treinador do Barcelona e atual diretor de seleções da Federação Argentina, disse acreditar que Messi e Barcelona irão encontrar um acordo para que o jogador fique por mais tempo na Catalunha, em entrevista para a “TyC Sports”. Nesta semana, surgiram rumores de que o craque estava saturado dos desgastes recentes e que gostaria de sair em 2021.- Acredito que vão chegar a um acordo. Não encontro motivos para que o Barça não lhe ofereça uma renovação de contrato. Messi representa mais o Barcelona do que Bartomeu. Não tratemos como se tivesse 50 anos. Ele é o mesmo nos últimos cinco anos. Não teve lesões, se prepara bem.