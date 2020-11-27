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futebol

Dirigente acerta retorno ao Santo André para temporada 2021

Depois de uma passagem pelo Botafogo-PB, executivo de futebol espera repetir campanha do Campeonato Paulista 2020 no Ramalhão...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

27 nov 2020 às 19:18
Crédito: Divulgação
Um dos responsáveis pela grande campanha do Santo André no Campeonato Paulista deste ano, o executivo de futebol Edgard Montemor acertou nesta semana o seu retorno ao clube para a temporada 2021. Além do estadual, o Ramalhão terá a Série D no calendário do ano que vem.Motivado, Edgard Montemor aposta num bom planejamento para que o clube tenha novamente destaque no cenário nacional.
- A campanha do Santo André no Paulistão desse ano realmente chamou a atenção de todos. Conseguimos montar um elenco forte e contamos com um trabalho muito sério da comissão técnica liderada pelo Paulo Roberto. Chegamos a liderar a competição até a pausa do futebol em razão da pandemia, mas infelizmente acabamos perdendo alguns jogadores importantes e não conseguimos chegar nas semifinais no retorno - avaliou.- Acredito que a gente possa buscar repetir os acertos e tentar ao máximo identificar possíveis erros para serem corrigidos na próxima temporada. Me sinto em casa no Santo André e vamos buscar nossos objetivos com muito empenho e trabalho - concluiu.

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