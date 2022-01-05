Diretoria do Villa Nova destaca trabalho para recuperação e parceria com Coimbra

A edição 2022 do Campeonato Mineiro representa um recomeço para o Villa Nova, de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Acostumado a ser um dos grandes do futebol mineiro, a agremiação sofreu nos últimos anos com dívidas e sérios problemas, algo que finalizou com o rebaixamento para o Módulo II do Torneio Estadual. Com uma reestruturação em curso, a diretoria do Leão tem planos ousados para devolver a alegria dos torcedores de um dos clubes mais tradicionais do futebol mineiro. Segundo Cláudio Horta, vice-presidente do Villa Nova, ao assumir a gestão do futebol da agremiação, três pilares fundamentais foram definidos como meta para devolver o Villa ao local de destaque que sempre ocupou. As metas eram de curto, médio e longo prazo e, até então, o trabalho seguia. -A diretoria executiva assumiu a gestão em janeiro de 2021, encontramos o clube totalmente endividado, rebaixado para a série A2 do mineiro, inúmeras ações trabalhistas, sem perspectiva nenhuma. A diretoria desde o início fez trabalho de planejamento- destacou. Horta esclareceu que a primeira meta era um planejamento básico para participar do Mineiro A2. Na sequência, o objetivo era contratar uma auditoria para entender a realidade do clube e o terceiro ponto seria iniciar a transformação do Villa em clube-empresa. No ponto imediato, a solução encontrada foi uma parceria com o Coimbra Futebol Clube. -Nossa parceria com Coimbra é inédita, além de gerar frutos para ambos os lados, tem sido conduzida de maneira brilhante e profissional. Ela gera conhecimento, tanto para o Villa quanto para o Coimbra. Nós aprendemos como é tocado o futebol de maneira profissional, o Coimbra respeita a torcida do Villa- salientou Horta. De volta à principal divisão do futebol mineiro, Horta esclarece que o trabalho é construído com muito carinho e planejamento. -Estamos preparando um elenco estruturado, trazendo jogadores de Palmeiras, Santos, Atlético, mesclando com atletas da categoria de base, fazendo um trabalho bonito. Esperamos coroar a participação no Campeonato Mineiro que vai iniciar em janeiro da melhor maneira possível, fazendo um trabalho bonito, participando de maneira grande. Buscar uma vaga, quem sabe, na série D do Campeonato Brasileiro- finalizou. Nos próximos meses o Villa terá sequência no processo para se transformar em clube-empresa. Segundo Horta, algumas instituições já se interessaram, mas todo processo será feito com bastante transparência e cautela. Elenco 2022 e nova camisa. Ainda em formação, o clube não divulgou os jogadores para a temporada, algo que será destacado nos próximos dias. O comandante do time será Bruno Pivetti. O manto villanovense já está saindo do forno e terá vários parceiros que serão revelados nos próximos dias. O clube de Nova Lima tem a Kickball como fornecedora. A camisa estará à venda ainda em Janeiro no site shop.kickball.com.br, loja virtual oficial Kickball e lojas físicas de Nova Lima e BH. Parceria com o Coimbra A parceria de sucesso que levou o Villa Nova de volta à elite do futebol de Minas Gerais, se sagrando campeão do Módulo II, voltará a se repetir em 2022 e, mais uma vez, o Leão do Bonfim terá o suporte do Coimbra Sports para a disputa do Módulo I do Campeonato Mineiro, que se inicia em 26 de janeiro. O acordo, que valerá até o final da competição, proporcionará ao time de Nova Lima um staff independente, que começa seu trabalho no dia de hoje. A nova comissão técnica do Villa Nova será composta pelo técnico Bruno Pivetti, o auxiliar técnico Ricardo Pagani, o preparador físico Diogo Evaristo e o preparador de goleiros nderson Cardoso. Se juntam aos profissionais de campo, o gerente de futebol Léo Franco e o supervisor de futebol Marcelo Drumond. Caberá aos novos contratados definir o grupo de jogadores que disputará o Estadual. OLeão há tem sua nova camisa para a temporada 2022-(Divulgação/Villa Nova)