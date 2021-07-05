Diretoria do São Paulo se reúne com Crespo no CT da Barra Funda

O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, voltou aos trabalhos no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (05), após se recuperar da Covid-19. E o dia começou cheio, com uma reunião entre a comissão técnica do argentino e a diretoria do Tricolor.

O objetivo do encontro foi para alinhar as metas do clube na temporada, devido aos maus resultados do São Paulo no começo do Campeonato Brasileiro. Segundo o 'GE', participaram da reunião o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o diretor executivo Rui Costa e o coordenador de futebol Muricy Ramalho.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021 O tom da conversa, segundo apurou o LANCE!, foi de apoio ao trabalho da comissão técnica, principalmente devido ao bom primeiro semestre, mas de cobrança pelos resultados ruins do time, que não vence há quase um mês. No entanto, Crespo e sua equipe devem levantar a moral dos jogadores, que está baixa pelos resultados ruins. O São Paulo tenta recuperar a confiança antes do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, no Morumbi, na próxima terça-feira (11), às 21h30. Antes disso, o Tricolor tem mais duas partidas pela frente: primeiro enfrenta o Internacional, na quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio e depois o Bahia, no sábado (10), às 19h, no Morumbi.