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futebol

Diretoria do São Paulo se reúne com Crespo no CT da Barra Funda

Reunião com a comissão técnica serviu para alinhar a rota devido aos resultados ruins no começo do Campeonato Brasileiro. Troca no comando não deve acontecer no momento...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 13:43
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O técnico do São Paulo, Hernán Crespo, voltou aos trabalhos no CT da Barra Funda nesta segunda-feira (05), após se recuperar da Covid-19. E o dia começou cheio, com uma reunião entre a comissão técnica do argentino e a diretoria do Tricolor.
>> ATUAÇÕES: Defesa do São Paulo vai mal após a saída de Miranda
O objetivo do encontro foi para alinhar as metas do clube na temporada, devido aos maus resultados do São Paulo no começo do Campeonato Brasileiro. Segundo o 'GE', participaram da reunião o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, o diretor executivo Rui Costa e o coordenador de futebol Muricy Ramalho.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021 O tom da conversa, segundo apurou o LANCE!, foi de apoio ao trabalho da comissão técnica, principalmente devido ao bom primeiro semestre, mas de cobrança pelos resultados ruins do time, que não vence há quase um mês. No entanto, Crespo e sua equipe devem levantar a moral dos jogadores, que está baixa pelos resultados ruins. O São Paulo tenta recuperar a confiança antes do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Racing, no Morumbi, na próxima terça-feira (11), às 21h30. Antes disso, o Tricolor tem mais duas partidas pela frente: primeiro enfrenta o Internacional, na quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio e depois o Bahia, no sábado (10), às 19h, no Morumbi.
O clube é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados em nove rodadas.

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