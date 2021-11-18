Diretoria do São Paulo diminuirá o preço dos ingressos para o jogo contra o Athletico-PR; veja valores

O São Paulo decidiu reduzir os ingressos para a partida diante do Athletico-PR, na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Morumbi. O jogo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e os torcedores são-paulinos poderão adquirir seus ingressos por preços menores em todos os setores.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O último jogo que o São Paulo disputou no Morumbi foi diante do Flamengo. A partida terminou em uma goleada dos visitantes por 4 a 0 e contou com 47.855 torcedores no estádio, gerando renda de mais de R$ 2 milhões para o Tricolor.

Após a derrota, porém, a diretoria decidiu diminuir os preços em todos os setores do estádio.

Com isso, um ingresso para a Arquibancada Sul Laranja custará R$ 20, menos da metade do preço cobrado no jogo contra o Flamengo, quando o setor teve ingressos vendidos a R$ 50. A Arquibancada Leste Azul, que custou R$ 70 na partida diante dos cariocas, teve preço abaixado para R$ 30. O Camarote dos Ídolos, setor mais caro do Morumbi, teve seu preço diminuído de R$ 400 para R$ 250, redução de quase 50%.

A ideia tem como objetivo retribuir o apoio da torcida, que lotou o estádio mesmo com o time em situação complicada no Brasileirão. Além disso, é uma forma de tentar lotar o estádio novamente para o jogo contra o Athletico-PR, que é um duelo crucial na luta contra o Z-4, contra um adversário que tem o mesmo número de pontos, mas vence no critério de desempate por ter maior número de vitórias.

Mesmo que atinja casa lotada, porém, a arrecadação tende a ser inferior aos dois milhões de reais gerados no jogo contra o Flamengo.Na última partida, o São Paulo venceu o Palmeiras fora de casa, no Allianz Parque, por 2 a 0. A vitória ajudou o time a se distanciar do Z4 e conseguir maior tranquilidade na tabela.

O Tricolor é o atual 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, mas ainda terá sequência de confrontos diretos na parte de baixo da tabela, visando se livrar da zona de rebaixamento.