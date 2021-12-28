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Diretoria do São Paulo apresenta balanço de metas do primeiro ano e obtém apoio do Conselho Deliberativo

Esta foi a primeira vez em que a diretoria do clube levou os resultados de metas traçadas ao órgão; ao todo, 182 votaram a favor e nove foram contrários...

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 20:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 20:16
A diretoria do São Paulo apresentou ao Conselho Deliberativo o resultado anual de metas atingidas pela primeira vez, já que as gestões anteriores informavam apenas o balanço financeiro. A reunião aconteceu de forma online e teve 182 conselheiros votando a favor, além de nove votos contra e outras nove abstenções, o que corresponde a 91% de aprovação.
Esta foi a sexta votação seguida que o Conselho aprova demandas da diretoria são-paulina, todas com alto índice de aprovação, acima dos 70%, o que indica forte apoio à gestão atual, que tem como presidente Julio Casares.Durante a reunião, os dirigentes do Tricolor mostraram os números de tudo que foi feito e gasto ao longo deste ano, o que gerou uma perspectiva de melhora financeira para 2022 e 2023. Um dos pontos de destaque foi o marketing do clube, que conseguiu um aumento considerável das receitas, incluindo patrocínio master da camisa e outros tipos de renda.
Com uma dívida de aproximadamente R$ 700 milhões, o São Paulo prevê uma redução na quantia de aproximadamente R$ 108 milhões. Em relação à venda de jogadores, o Tricolor quer arrecadar R$ 142 milhões. Neste ano, o clube do Morumbi arrecadou R$ 124 milhões dos R$ 196 milhões previstos.
Crédito: OpresidentedoSãoPaulo,JulioCasares(Foto:Reprodução/YouTubeSãoPauloFC

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