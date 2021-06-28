Diretoria do Grêmio não pensa em demitir Tiago Nunes

Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O momento do Grêmio preocupa. Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor aparece na lanterna da competição e aumenta a pressão no departamento de futebol.

Se o elenco recebe críticas, o técnico Tiago Nunes começa a receber olhares desconfiados dos torcedores, que cobram uma reação o quanto antes.

Dentro da diretoria, o clima é de muita atenção, mas no momento, não existe o risco de demissão do técnico.

‘Não penso em nada drástico, mas em trabalhar e gerar estabilidade. Há qualidade no trabalho interno e dos jogadores. A situação é muito incômoda. Precisamos escrever uma nova história’, afirmou Diego Cerri.