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futebol

Diretoria do Grêmio não pensa em demitir Tiago Nunes

Visão dos diretores é que o time precisa evoluir e a ideia é dar mais tempo ao treinador...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 20:10
Crédito: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O momento do Grêmio preocupa. Sem vencer no Campeonato Brasileiro, o Tricolor aparece na lanterna da competição e aumenta a pressão no departamento de futebol.
Se o elenco recebe críticas, o técnico Tiago Nunes começa a receber olhares desconfiados dos torcedores, que cobram uma reação o quanto antes.
Dentro da diretoria, o clima é de muita atenção, mas no momento, não existe o risco de demissão do técnico.
‘Não penso em nada drástico, mas em trabalhar e gerar estabilidade. Há qualidade no trabalho interno e dos jogadores. A situação é muito incômoda. Precisamos escrever uma nova história’, afirmou Diego Cerri.
Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio encara o Juventude, no Alfredo Jaconi.

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