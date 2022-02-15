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futebol

Diretoria do Fortaleza não fez contato direto com o São Paulo por Tchê Tchê

Informação apurada pelo Futebol Latino difere do que foi veiculado nesta semana por portal ligado a notícias do clube paulista...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2022 às 14:56
Nesta semana, uma informação que ganhou força nos bastidores da bola e que foi publicada pelo 'Blog SPFC Play' dava conta de que o meio-campista Tchê Tchê era alvo do Fortaleza para o restante da temporada e que conversas chegaram a ser iniciadas.Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramA informação sobre a procura tornou-se consistente, em muito, pelo momento vivido em relação a montagem do plantel de Juan Pablo Vojvoda já que, com a saída de Éderson para a Salernitana, o tricolor perdeu uma peça importante no seu sistema de jogo.
Entretanto, o Futebol Latino apurou com pessoas mais próximas a diretoria do Leão do Pici que não chegou a existir nenhum contato direto entre representante dos dois clubes para abordar a possibilidade de transferência envolvendo o meio-campista de 29 anos de idade.
Neste momento, a única garantia existente sobre o jogador é que ele deve cumprir até o fim seu contrato de empréstimo no Atlético-MG. Ao menos, foi o que pontuou o Diretor de Futebol do clube, Rodrigo Caetano, em entrevista dada no fim do mês de janeiro em live do "Central do Mercado", pertencente ao portal 'ge'.
- Foi um jogador fundamental na nossa caminhada. A gente conta com ele por, no mínimo final do período. O empresário dele me questionou em dezembro. Não vamos abrir mão dos serviços dele até o fim do contrato, com possibilidade de conversar. Ainda vamos tomar a decisão mais à frente - apontou.
Crédito: PedroSouza/Atlético

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