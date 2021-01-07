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futebol

Diretoria do Fortaleza faz contato com Alberto Valentim para cargo de treinador

Informação do portal 'ge' é de que proposta formalizada deve chegar ao conhecimento do técnico ainda nessa quinta (7) com grande chance de aceite...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 17:07
Crédito: Valentim deixou o comando do Botafogo no início de 2020 (Vítor Silva/Botafogo
Ao menos por ora, as informações caminham para que o novo técnico do Fortaleza seja Alberto Valentim. O ex-comandante de equipes como Palmeiras, Botafogo, Vasco e Avaí já teria sido contatado pela diretoria do Leão e estaria aguardando a formalização da proposta que tem previsão de ser encaminhada nessa quinta-feira (7) segundo informações do portal 'ge'.Caso se confirme a chegada de Valentim, esse seria o primeiro trabalho do técnico de 45 anos de idade desde que deixou o comando do Botafogo, ainda em fevereiro de 2020.
Outro nome que teria sido estudado pela diretoria, porém que não teria recebido um contato formal para saber do interesse em assumir o tricolor, foi o de Enderson Moreira, sem clube desde que deixou outra equipe que briga para não cair, o Goiás.
A chegada do novo treinador, seja ele Valentim ou outro nome, se dará em um contexto complicado para a equipe do Pici onde o time precisa demonstrar um rápido poder de reação visando escapar das proximidades da zona de rebaixamento.
A equipe não vence há seis rodadas e está, nesse momento, em 15° colocado com 28 unidades tendo como próximo desafio o Grêmio na Arena Castelão no próximo sábado (9). O confronto em questão está marcado para às 21h.

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