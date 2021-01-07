Diretoria do Fortaleza faz contato com Alberto Valentim para cargo de treinador

Crédito: Valentim deixou o comando do Botafogo no início de 2020 (Vítor Silva/Botafogo

Ao menos por ora, as informações caminham para que o novo técnico do Fortaleza seja Alberto Valentim. O ex-comandante de equipes como Palmeiras, Botafogo, Vasco e Avaí já teria sido contatado pela diretoria do Leão e estaria aguardando a formalização da proposta que tem previsão de ser encaminhada nessa quinta-feira (7) segundo informações do portal 'ge'.Caso se confirme a chegada de Valentim, esse seria o primeiro trabalho do técnico de 45 anos de idade desde que deixou o comando do Botafogo, ainda em fevereiro de 2020.

Outro nome que teria sido estudado pela diretoria, porém que não teria recebido um contato formal para saber do interesse em assumir o tricolor, foi o de Enderson Moreira, sem clube desde que deixou outra equipe que briga para não cair, o Goiás.

A chegada do novo treinador, seja ele Valentim ou outro nome, se dará em um contexto complicado para a equipe do Pici onde o time precisa demonstrar um rápido poder de reação visando escapar das proximidades da zona de rebaixamento.