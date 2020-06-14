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futebol

Diretoria do Flamengo garante: 'Não tem absolutamente nada por Gerson'

Marcos Braz e Bruno Spindel falaram sobre situação do meia de 23 anos...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2020 às 20:36

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 20:36

Crédito: Reprodução/Twitter
Nomes fortes do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor do clube, respectivamente, garantiram que não chegou qualquer proposta pelo meia Gerson de clubes europeus, em participação na "Live do Mengão". A direção, tampouco, tem a intenção de negociar o meia de 23 anos, contratado em 2019 e um dos destaques da equipe de Jorge Jesus.
- Em relação ao Gérson, hoje não tem absolutamente nada, o Flamengo não recebeu nenhum questionamento para saber quanto ganha. O pai dele é um pouco eufórico, talvez esteja ai nessa felicidade para ter uma grande proposta - afirmou Marcos Braz.
- A gente não pensa em negociar o Gerson - completou Bruno Spindel.
Contratado junto à Roma, da Itália, Gerson custou cerca de R$ 51 milhões ao Flamengo. Neste ano, representantes do Nice, da França, do Tottenham, da Inglaterra, e, mais recentemente, do Borussia Dortmund, da Alemanha, buscaram informações com os representantes do atleta, como informou o L!.
Como Marcos Braz confirmou neste domingo, não chegou qualquer proposta à mesa do Flamengo ainda. A tendência é de que os clubes europeus interessados no jovem meia façam a investida ao fim da atual temporada, a qual esteve paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus.E MAIS:Braz, Landim, Filipe Luís... Confira as declarações dos convidados na 'Live do Mengão'Dedé revela desejo de ter atuado no Flamengo em 2019: 'Seria maravilhoso'Dia do Mercado: Futuro de Keno, Fernandinho quer voltar ao Brasil, Coutinho na Premier League...Jurou amor eterno, mas... As relações entre jogadores e clubes que acabaram malMaracanã 70 anos: relembre 20 jogos inesquecíveis do Flamengo no estádio E MAIS:

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