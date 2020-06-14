Diretoria do Flamengo garante: 'Não tem absolutamente nada por Gerson'

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Nomes fortes do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente e diretor do clube, respectivamente, garantiram que não chegou qualquer proposta pelo meia Gerson de clubes europeus, em participação na "Live do Mengão". A direção, tampouco, tem a intenção de negociar o meia de 23 anos, contratado em 2019 e um dos destaques da equipe de Jorge Jesus.

- Em relação ao Gérson, hoje não tem absolutamente nada, o Flamengo não recebeu nenhum questionamento para saber quanto ganha. O pai dele é um pouco eufórico, talvez esteja ai nessa felicidade para ter uma grande proposta - afirmou Marcos Braz.

- A gente não pensa em negociar o Gerson - completou Bruno Spindel.

Contratado junto à Roma, da Itália, Gerson custou cerca de R$ 51 milhões ao Flamengo. Neste ano, representantes do Nice, da França, do Tottenham, da Inglaterra, e, mais recentemente, do Borussia Dortmund, da Alemanha, buscaram informações com os representantes do atleta, como informou o L!.