Diretoria do Corinthians se reúne com empresário de Renato Gaúcho

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste momento, no CT Joaquim Grava, a diretoria do Corinthians dá mais um passo em busca de fechar com o novo treinador. Isso porque a cúpula do Timão está reunida com Gerson Oldenburg, conhecido como Gauchinho, que trabalha com empresário de Renato Gaúcho, que atualmente está sem clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

GALERIA> Veja 30 técnicos brasileiros sem clube atualmente

O representante do técnico viajou para São Paulo nesta terça-feira para ter o primeiro contato presencial com os dirigentes corintianos. A ideia é cada lado ouvir as intenções do outro e depois, possivelmente em um segundo encontro, tratar de valores e tempo de contrato, o que não deve demorar a ocorrer.

A expectativa é que Renato e seu representante se adequem à realidade financeira do Corinthians, que por sua vez não pretende fazer loucuras para contratar o treinador. O objetivo é atrair o trabalho do profissional com um projeto ambicioso e com a importância de comandar um clube desse tamanho.