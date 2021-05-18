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Diretoria do Corinthians se reúne com empresário de Renato Gaúcho

Reunião acontece no CT Joaquim Grava, que recebe Gerson Oldenburg, conhecido como Gauchinho, responsável por cuidar da carreira do treinador pretendido pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 mai 2021 às 15:50

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 15:50

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Neste momento, no CT Joaquim Grava, a diretoria do Corinthians dá mais um passo em busca de fechar com o novo treinador. Isso porque a cúpula do Timão está reunida com Gerson Oldenburg, conhecido como Gauchinho, que trabalha com empresário de Renato Gaúcho, que atualmente está sem clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O representante do técnico viajou para São Paulo nesta terça-feira para ter o primeiro contato presencial com os dirigentes corintianos. A ideia é cada lado ouvir as intenções do outro e depois, possivelmente em um segundo encontro, tratar de valores e tempo de contrato, o que não deve demorar a ocorrer.
A expectativa é que Renato e seu representante se adequem à realidade financeira do Corinthians, que por sua vez não pretende fazer loucuras para contratar o treinador. O objetivo é atrair o trabalho do profissional com um projeto ambicioso e com a importância de comandar um clube desse tamanho.
Ainda que saiba que o lado financeiro poderá pesar na negociação, o Timão vai esgotar todas as possibilidade com Renato Gaúcho, que é o plano A a Z do clube neste momento. Caso as tratativas não rendam frutos, a diretoria partirá para os próximos nomes da lista, considerados mais acessíveis e que devem ter acordo fechado rapidamente, pelo menos até o fim desta semana.

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