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Diretoria do Barcelona aguardará eleições para tomar decisão sobre o futuro de Koeman

A maioria dos candidatos deseja seguir com o trabalho do holandês, mas
pondera demiti-lo caso as atuações e resultados ruins continuem...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 08:20

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 08:20

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após a goleada sofrida por 3 a 0 contra a Juventus, Ronald Koeman foi alvo de duras críticas por parte dos torcedores e da imprensa. Porém, de acordo com o "AS", a direção do Barcelona esperará até as eleições para tomar alguma decisão sobre o futuro do treinador.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESKoeman deve ser mantido no cargo até o final de janeiro, altura das eleições. A maioria dos presidentes, porém, pensa em seguir com o trabalho até o final da temporada. Mas essa ideia pode mudar caso os resultados ruins continuem.
Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Barcelona sofreu uma goleada por 3 a 0 para a Juventus e perdeu a liderança do grupo. Na La Liga, os catalães estão na nona colocação, a 12 pontos de distância do líder.

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